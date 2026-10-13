«В огороде бузина, а в Киеве дядька»: Рябков отделил дизельную сделку с США от украинского вопроса

Договорённость России и США по поставкам дизеля не стоит рассматривать через призму переговоров по Украине. На это указал заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

«Я бы не стал оценивать достигнутую договорённость по принципу «в огороде бузина, а в Киеве, прости Господи, дядька». Это не о том речь», — сказал Рябков журналистам.

Таким образом замглавы МИД дал понять, что энергетическое сотрудничество Москвы и Вашингтона существует само по себе и не является частью украинского урегулирования.

Ранее Life.ru рассказывал, что в Кремле не видят связи между дизельной сделкой и позицией России по конфликту на Украине. Об этом говорил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он охарактеризовал соглашение с США как взаимовыгодное и отметил, что речь идёт исключительно о сотрудничестве в энергетике.