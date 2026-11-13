В Омске с 12 по 15 ноября проходят Дни Эрмитажа. В программу вошли выставка костюмов из собрания Государственного Эрмитажа, лекции, экскурсии, мастер-классы и концерт с участием солистов российских оперных театров. Мероприятия приурочены к году, в котором Омск носит звание Культурной столицы России.

Одним из основных событий стала выставка «Сто лет моды. 1918–2018. Костюм из собрания Государственного Эрмитажа» в центре «Эрмитаж — Сибирь». В экспозиции представлены более ста костюмов, аксессуаров и предметов декора, отражающих изменения в мировой и отечественной моде XX–XXI веков. Значительная часть этой коллекции впервые демонстрируется в Омске. Выставка будет работать до середины июня 2027 года.

Фото предоставлено Life.ru организаторами

В течение четырёх дней сотрудники Эрмитажа проводят экскурсии и лекции, посвящённые музейным коллекциям и истории искусства. Также предусмотрены мастер-классы художников по костюмам и интерактивные занятия для детей.

Отдельная часть программы рассчитана на музейных специалистов. Она включает занятия «Эрмитажной школы реставрации» и «Лаборатории музейной коммуникации», посвящённые вопросам сохранения экспонатов и взаимодействия музеев с посетителями.

На 13 ноября в Омской филармонии запланирован гала-концерт «Шедевры мировой классики». В нём примут участие солисты российских оперных театров, в том числе Большого и Мариинского. Музыкальное сопровождение обеспечит Омский академический симфонический оркестр под управлением Михаила Голикова. В программу включены произведения композитора Виссариона Шебалина, родившегося в Омске.

Фото предоставлено Life.ru организаторами

Основной площадкой Дней Эрмитажа стал центр «Эрмитаж — Сибирь», открытый в 2019 году. Это первое представительство Государственного Эрмитажа за Уралом.

Мероприятия организованы Государственным Эрмитажем совместно с компанией «Газпром нефть» при поддержке правительства Омской области. Ранее музей и компания проводили аналогичные проекты в Сербии в 2023 и 2025 годах.

Для Омска нынешняя программа имеет особое значение: в 2026 году город носит звание Культурной столицы России. Ранее Life.ru сообщал о победе Омска во всероссийском конкурсе на получение этого статуса.