В Оренбурге воспитательницу хотят уволить из-за блога 18+ и жалоб родителей

В Оренбурге родители воспитанников детского сада добиваются увольнения воспитательницы, которую обвиняют в грубом обращении с детьми и ведении откровенного блога. Об этом сообщает Mash со ссылкой на участников конфликта.

По словам родителей, педагог по имени Карина (имя изменено) грубо разговаривает с малышами, дёргает их и силой тащит за собой. Кроме того, взрослые обнаружили её страницу в соцсетях с публикациями сексуального характера. Инициативная группа направила обращения в Генпрокуратуру, председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину и в министерство образования.

Летом воспитательницу уже увольняли после того, как один из детей самостоятельно открыл калитку и покинул территорию учреждения. Однако женщина оспорила решение руководства в суде и добилась восстановления на работе. Выяснилось, что калитка была неисправна, а увольнение оформили в период её больничного.

Сама воспитательница обвинения отвергает. В разговоре с Mash она заявила, что руководство давно оказывает на неё давление из-за жалоб на проблемы в детском саду. По словам женщины, заведующая настроила родителей против неё, а личный блог не имеет отношения к профессиональным обязанностям, поскольку дети его не видят. Стоит отметить, что в своих публикациях оренбурженка совершенно не стесняется в выражениях. Теперь родители ожидают реакции надзорных ведомств.