В Сызрани уволили воспитателя после возбуждения дела об избиении детей

В Сызрани расторгли трудовой договор с воспитателем после возбуждения уголовного дела о противоправных действиях в отношении детей. Об этом сообщили в городской администрации.

Власти намерены встретиться со всеми участниками событий, попавшими на видео, чтобы установить полную картину произошедшего. После этого могут быть приняты дополнительные меры.

«В настоящее время с воспитателем трудовой договор расторгнут. В ближайшее время встретимся со всеми, кто фигурирует в этом видео, чтобы сложилось полное понимание ситуации», — заявила заместитель главы Сызрани по социальным вопросам Татьяна Журкина.

Представители администрации уже обсудили инцидент с руководством учреждения и старшим воспитателем. Собранную информацию направили следственным органам, также запланирована встреча с родителями пострадавших детей.

Недавно в соцсетях появились кадры, на которых сотрудник учреждения применяет силу к двум братьям с аутизмом. По факту произошедшего Следственный комитет по Самарской области возбудил уголовное дело и устанавливает все обстоятельства. Прокуратура контролирует ход расследования. Отдельную проверку проводит и полиция.

Ранее в детском саду «Радуга» в Уссурийске у пятилетнего мальчика обнаружили синяк на лице, а в больнице подтвердили ушиб головы и сотрясение мозга. Воспитатель не смогла объяснить происхождение гематомы. Заведующая отказывается показывать записи камер за тот день, ссылаясь на отсутствие согласия других родителей, хотя есть видео с других дат, где персонал обращается с детьми слишком жёстко.