В Орле при падении обломков БПЛА повреждены окна четырёх домов и детсада

Повреждения зафиксировали в Заводском районе Орла после ночной атаки беспилотников. Обломки одного из сбитых аппаратов выбили стёкла в четырёх многоквартирных домах и детском саду, сообщил губернатор Андрей Клычков.

«Прошедшей ночью над Орловской областью уничтожены 3 вражеских БПЛА. Обломки одного из них упали на территории Заводского района города Орла, в результате чего повреждено остекление в квартирах четырёх многоквартирных домов, а также в здании детского сада № 98. К счастью, никто не пострадал», — написал он в своём канале в MAX.

Сейчас последствия происшествия устраняют городские службы, управляющие компании и профильные специалисты. Восстановительные работы уже идут. Власти рассчитывают, что 14 сентября детский сад № 98 сможет вернуться к обычному режиму работы.

Ранее последствия падения обломков беспилотника зафиксировали сразу на нескольких объектах в Славянске-на-Кубани. Повреждения получили газопровод в частном секторе, четыре домовладения и поликлиника.