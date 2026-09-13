В Орле при падении обломков БПЛА повреждены окна четырёх домов и детсада
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Повреждения зафиксировали в Заводском районе Орла после ночной атаки беспилотников. Обломки одного из сбитых аппаратов выбили стёкла в четырёх многоквартирных домах и детском саду, сообщил губернатор Андрей Клычков.
«Прошедшей ночью над Орловской областью уничтожены 3 вражеских БПЛА. Обломки одного из них упали на территории Заводского района города Орла, в результате чего повреждено остекление в квартирах четырёх многоквартирных домов, а также в здании детского сада № 98. К счастью, никто не пострадал», — написал он в своём канале в MAX.
Сейчас последствия происшествия устраняют городские службы, управляющие компании и профильные специалисты. Восстановительные работы уже идут. Власти рассчитывают, что 14 сентября детский сад № 98 сможет вернуться к обычному режиму работы.
Ранее последствия падения обломков беспилотника зафиксировали сразу на нескольких объектах в Славянске-на-Кубани. Повреждения получили газопровод в частном секторе, четыре домовладения и поликлиника.
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