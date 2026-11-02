Во Всероссийском детском центре «Орлёнок» заложили камень в основание новой Школы Больших перемен, рассчитанной на 1100 учебных мест. В церемонии приняли участие первый замглавы Администрации президента Сергей Кириенко и министр просвещения Сергей Кравцов, сообщили в пресс-службе Минпросвещения России.

Новая общеобразовательная школа появится на территории ВДЦ «Орлёнок». Проект реализуют при поддержке Минпросвещения и Минстроя России.

В церемонии закладки камня также участвовали директор детского центра Александр Джеус и финалисты Всероссийского конкурса «Большая перемена» среди учеников 8–10-х классов, включая школьников из Абхазии и Южной Осетии.

«Сегодня мы присутствуем на действительно большом событии. Сегодня мы закладываем камень будущей школы», — заявил Сергей Кравцов.

Министр отметил, что Краснодарский край активно развивает инфраструктуру детского отдыха и оздоровления. По его словам, по поручению президента России до 2030 года планируется построить 150 школ, одна из которых появится именно в «Орлёнке».