Миллион рублей за победу: В «Орлёнке» начался финал «Большой перемены» для старшеклассников

Полторы тысячи школьников из более чем 70 регионов России собрались во Всероссийском детском центре «Орлёнок», чтобы побороться за победу в конкурсе «Большая перемена». Главный приз для лауреатов первой степени составит один миллион рублей. Торжественное открытие финала для учеников 8–10-х классов состоялось 28 октября в концертном зале «Амфитеатр», сообщили в пресс-службе «Росмолодёжи».

Впервые заключительный этап конкурса для старшеклассников принимает «Орлёнок». Участники привезли с собой книги со сказками, легендами и эпосами своих народов, чтобы познакомить сверстников с культурой родных регионов. Церемония началась с поднятия флага, после чего школьники познакомились друг с другом и традициями детского центра.

«Уверен, что победа в «Большой перемене» откроет для вас новые возможности, вы сможете проявить свои способности, вдохновиться опытом друг друга и почувствовать силу сообщества», — обратился к финалистам директор «Орлёнка» Александр Джеус.

Впереди у школьников конкурсные испытания, встречи с экспертами и практические занятия. Новинкой седьмого сезона стали партнёрские мастерские, где ребятам предстоит решать реальные задачи от крупных отечественных компаний и организаций.

Больше всего финалистов приехало из Москвы, Краснодарского края, Свердловской, Ростовской, Московской, Калужской и Нижегородской областей, Кузбасса и Санкт-Петербурга. Председатель правления Движения Первых Артур Орлов выразил уверенность, что участие в конкурсе поможет старшеклассникам не только проявить свои способности, но и найти единомышленников.

Имена победителей объявят 3 ноября. Лауреаты первой степени получат по миллиону рублей, второй — по 200 тысяч, третьей — по 100 тысяч. Денежные премии предусмотрены и для педагогов-наставников: от 50 до 200 тысяч рублей в зависимости от результатов их подопечных.

Завершится финал 4 ноября, в День народного единства. В этот день участники присоединятся к праздничным мероприятиям. Сам конкурс «Большая перемена» входит в национальный проект «Молодёжь и дети» и проводится при поддержке Росмолодёжи, Минпросвещения и Минобрнауки России.