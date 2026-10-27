Президентский фонд культурных инициатив открыл приём заявок на 19-й конкурс

В России 27 октября стартовал 19-й грантовый конкурс Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ). Авторы проектов в сфере культуры, искусства и креативных индустрий могут претендовать на финансовую поддержку. Подать заявку необходимо до 7 декабря включительно.

К участию приглашаются негосударственные некоммерческие организации, коммерческие компании, муниципальные учреждения и индивидуальные предприниматели. Победителей объявят 30 апреля 2027 года, а приступить к реализации своих инициатив они смогут с 1 июня.

Видео © Президентский фонд культурных инициатив

Конкурс охватывает 12 тематических направлений, среди которых «Культурный код», «Крепкая семья», «Многонациональный народ», «Нация созидателей», «Место силы» и «Молодые лидеры». Также принимаются проекты в категориях «Мы вместе», «Нравственные ориентиры», «Страна возможностей», «Единство с судьбой России», «Наша сила в правде» и «На страже Отечества».

Одно из обязательных условий участия — соответствие инициативы традиционным российским духовно-нравственным ценностям. При заполнении заявки необходимо выбрать одну из 17 ценностей, которую отражает предложенный проект.

Генеральный директор ПФКИ Роман Карманов подчеркнул, что грантовая поддержка помогает творческим идеям выйти за пределы отдельных населённых пунктов и найти свою аудиторию.

«Мы убеждены, креативная идея — это не просто творческий замысел, а точка роста для территории, сообщества и страны в целом», — отметил он.

По словам Карманова, фонд стремится поддерживать авторов на начальном этапе, чтобы перспективные проекты могли воплотиться в жизнь и стать новыми культурными точками притяжения как в крупных городах, так и в небольших поселениях.

Для участников подготовили методические рекомендации по разработке проектов и составлению бюджетов, образовательные вебинары, подкасты и специальные чек-листы. Получить консультацию также можно в одном из 41 партнёрского проектного офиса ПФКИ, работающих в 38 регионах России.

За пять лет фонд поддержал 11 777 проектов, выделив на них более 50,12 миллиарда рублей. Грантовые инициативы реализуются во всех 89 регионах страны.