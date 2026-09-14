Фестиваль «Русское лето» #ZaРоссию собрал более 374 тысяч человек

Более 374 тысяч человек стали участниками Фестиваля «Русское лето» #ZaРоссию, который проходил с 1 августа по 13 сентября. Масштабный маршрут объединил 12 городов в шести федеральных округах страны.

Главными темами проекта в этом году стали традиционная русская культура и диалог между традициями народов России. На фестивальных площадках встречались люди разных возрастов, которых объединили взаимная поддержка, гордость за страну и интерес к её богатому наследию.

Программу поддержали государственные и общественные деятели, известные музыканты, спортсмены и региональные творческие коллективы. Гости подпевали любимым исполнителям, участвовали в спортивных тренировках и мастер-классах, знакомились с историей и культурой своих регионов. Проект реализовали при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Фестиваль охватил Центральный, Северо-Западный, Сибирский, Приволжский, Уральский и Дальневосточный федеральные округа. Первыми участниками маршрута стали Петропавловск-Камчатский и Калтан. Затем праздник приняли Орёл, Хабаровск, Биробиджан, Гатчина, Кемерово, Благовещенск, Владимир, Барнаул и Сургут. Финальное мероприятие состоялось 13 сентября в Ульяновске.

Партнёрами проекта выступили Народный фронт, ДОСААФ России, Международное богатырское движение «Сильнейшая нация мира», Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение «ЮНАРМИЯ», Государственный фонд поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» и Институт социального маркетинга ИНСОМАР. Информационным партнёром стала радиостанция «Гордость».

Генеральный директор АНО ЭИСИ Анна Федулкина отметила, что в Год единства народов России фестиваль превратился в пространство открытого общения и помог выразить важнейшие духовно-нравственные ориентиры страны.

«В Год единства народов России Фестиваль «Русское лето» #ZaРоссию стал пространством искреннего общения людей и событием, где нашли отражение традиционные духовно-нравственные ценности нашей страны. Патриотизм, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, историческая память и преемственность поколений — все эти значимые для каждого из нас ценности воплотились на площадках Фестиваля в музыкальных и творческих формах. И, конечно, очень значима добрая и доверительная атмосфера на каждом событии Фестиваля, показывающая, что мы действительно живём в большой и дружной семье семей — нашей многонациональной России», — заявила Федулкина.

Особую значимость проекта подчеркнул и генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов. По его словам, разнообразная программа позволила показать не только достижения всей страны, но и вклад каждого отдельного региона в её развитие.

«В Год единства народов России Фестиваль обрёл особую глубину и символичность. На одной сцене выступали артисты, известные на всю страну, и коллективы, которыми гордятся регионы. Мы услышали, как народные песни звучат в современных аранжировках, и увидели, как они объединяют поколения. Для каждого города Фестиваль «Русское лето» #ZaРоссию стал не просто городским праздником, а поводом протянуть друг другу руки, вспомнить славную историю своего края и поделиться мечтами о будущем», — сказал Карманов.

Музыкальную атмосферу на площадках создавали группы «7Б», САМОВАРОЧКИ, 5sta Family, «СерьГа», «ЕЩЁ», «Полынь Folk», «КумаФолк», «ОНВАРД», «Интонация», Александр Иванов и группа «Рондо», «Катюша». Перед жителями регионов также выступили Ольга Кормухина и Алексей Белов, Ольга Панюшкина, Мари Мар, Джанго, Влада Мирави, Зара, BURITO, MATANYA, Стас Костюшкин и ST.

Отдельной частью программы стали интерактивные площадки «Мечтай в России». Дети и подростки рассказывали, кем хотят стать, когда вырастут, и какой представляют родную страну в будущем. Всего участники оставили более 1400 записей.

По мнению ребят, Россия должна оставаться сильной, красивой и великой, а также стать ещё более процветающей и счастливой. Юные участники фестиваля мечтают работать врачами, педагогами, дизайнерами, архитекторами и тренерами. Среди выбранных ими профессий также оказались юристы, ветеринары, шахтёры, певицы и переводчики.

Особыми гостями площадок «Мечтай в России» стали ветераны специальной военной операции. Они общались с детьми и подростками, делились жизненным опытом и оставляли собственные пожелания на общем баннере. Защитники Родины рассказали, что прежде всего мечтают о Победе, а также о возвращении своих однополчан домой живыми и здоровыми после выполнения воинского долга.

Спортивная программа позволила гостям принять участие в зарядках вместе с известными чемпионами. В Петропавловске-Камчатском тренировку провела заслуженный мастер спорта России по самбо, восьмикратная чемпионка мира и шестикратная чемпионка Европы Светлана Галянт.

В Калтане к участникам вышли мастер спорта международного класса по плаванию Владимир Кудряшов и победительница областных соревнований по плаванию Мирослава Максимова. В Хабаровске зарядку провёл абсолютный чемпион России по греко-римской борьбе, обладатель Кубка Европы и мастер спорта международного класса Константин Ефимов. Встречи со спортивными звёздами состоялись и в остальных городах маршрута.

Кроме того, зрители увидели показательные выступления представителей зрелищных видов спорта. Желающие могли самостоятельно попробовать новые активности — от джампинга до гонок дронов.

На площадках Народного фронта дети и взрослые присоединялись к акции «Письмо солдату» и оставляли добрые слова для военнослужащих. Самые необычные послания появились на бортах «Машины Победы». После завершения фестивального маршрута автомобили отправятся в зону специальной военной операции вместе с маскировочными сетями и накидками, изготовленными участниками мастер-классов.

Во многих городах военные медики показывали гостям, как правильно оказывать первую помощь. Большой интерес вызвали фотовыставки с портретами бойцов и волонтёров, а также представленные на площадках макеты военной техники.

В каждом регионе к концертам присоединялись местные исполнители и творческие коллективы. Через песни и танцы они знакомили зрителей с культурой своего края и показывали, сколько талантливых людей живёт в разных уголках страны. Программу дополнили творческие занятия для детей и взрослых. В Кемерове во время мастер-класса «Кузбасс в каждой крупице» гости делали открытки с использованием угля разных фракций.

В Благовещенске участники осваивали новые рецепты под руководством шеф-поваров из Амурской и Магаданской областей, Хабаровского, Камчатского и Забайкальского краёв, Якутии, Бурятии и Китая. Почти во всех городах свои занятия организовали дома детского творчества. На этих площадках ребята знакомились с основами рисования и лепки, создавали игрушки и делали памятные сувениры.

Фестиваль «Русское лето» #ZaРоссию проводится не впервые. В 2023 году его маршрут охватил 26 городов в шести федеральных округах. В Новосибирске перед зрителями выступили группа «7Б», Сергей Бобунец и поэтесса Мария Ватутина, а на площадке Народного фронта гости записывали видеообращения в поддержку российских военнослужащих.

В 2026 году проект проходит в рамках Года единства народов России. Его официальное открытие состоялось в феврале на марафоне «Россия — семья семей» в Национальном центре «Россия». Центральная площадка собрала более четырёх тысяч участников, включая представителей около 160 этносов, школьников, студентов и иностранных гостей. Благодаря телемосту к церемонии присоединились все 89 регионов страны, сообщал Life.ru.