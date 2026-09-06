«Барнаул — столица мира»: Как город отметил День рождения масштабным патриотическим фестивалем

Более 166 тысяч человек собрал в День города на Площади Свободы в Барнауле фестиваль «Русское лето» #ZaРоссию. Масштабный патриотический проект при поддержке Президентского фонда культурных инициатив объединил молодёжь, семьи с детьми и людей старшего поколения.

Главные темы фестиваля в Год единства народов России — традиционная русская культура и диалог культурных традиций. Барнаул стал десятым городом в маршруте фестиваля, эстафету примет Сургут, финальной точкой станет Ульяновск.

Гостей приветствовали губернатор Алтайского края Виктор Томенко и глава города Вячеслав Франк. Томенко назвал Барнаул местом силы, где живут добрые и трудолюбивые люди, а Франк напомнил публике популярную фразу «Барнаул — столица мира».

«Барнаул — это не только столица мира, это наш общий дом», — сказал он.

Хедлайнерами концерта стали группы BURITO и «Интонация». Гарик BURITO признался, что для него Алтайский край — любовь: здесь служил его отец, а сам он в девятом классе пешком прошёл от Чемала до Телецкого озера. Группа «Интонация», известная по саундтреку к сериалу «Молодёжка», отметила открытость и искренность барнаульцев. Публика пела хиты хором.

«Самое важное чувство, которое артист может передавать публике, — это единение и любовь», — поделился Burito.

Для юных гостей работало интерактивное пространство «Мечтай в России» — дети рисовали будущее страны и рассказывали о своих мечтах. Самыми популярными профессиями стали дизайнер, тренер и актёр. С ребятами пообщался ветеран СВО Максим Осадчий, награждённый медалью ордена «За заслуги перед Отечеством». Он призвал молодёжь жить по принципу «быть, а не казаться».

На площадке Народного фронта гости писали письма бойцам и плели маскировочные накидки. ДОСААФ развернул выставку вооружения и провёл мастер-класс по первой помощи. Спортсмены удивляли зрителей выступлениями по гиревому спорту и гонками дронов. Мастер-классы по народным ремёслам познакомили гостей с традициями края.