«В отличие от Ирана»: Карпин нашёл плюс в игре Намибии после разгрома 6:0

Сборная Намибии при поражении от России со счётом 0:6 дала тренерскому штабу полезную информацию для дальнейшей работы. Об этом заявил главный тренер российской команды Валерий Карпин после товарищеского матча в Екатеринбурге.

По словам специалиста, уровень соперника был ниже российского, однако африканская команда не отказывалась от попыток играть через пас и выходить из-под прессинга.

«Соперник не удивил, но порадовал меня, так скажем. Это соперник, чего душой кривить, ниже уровня сборной России. И они пытались выходить из-под нашего прессинга, иногда даже получалось. Для нас это информация, есть над чем работать. Они, в отличие от Ирана, старались играть в футбол», — сказал Карпин.

Отдельно тренер отметил атмосферу на стадионе. Екатеринбург впервые принимал матч национальной сборной России.

«Великолепная поддержка, великолепное поле, а для этого времени года вообще идеальное», — добавил Карпин.

Ранее Life.ru писал, что сборная России впервые сыграла с Намибией и забила сопернику шесть безответных мячей. До этого подопечные Карпина обыграли Иран со счётом 2:0. 6 октября состоится матч против команды Нигерии.