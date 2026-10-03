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Опубликовано 3 октября, 22:13

«В отличие от Ирана»: Карпин нашёл плюс в игре Намибии после разгрома 6:0

Карпин: Сборная Намибии старалась играть в футбол в отличие от Ирана

Обложка © ТАСС / Михаил Синицын

Обложка © ТАСС / Михаил Синицын

Сборная Намибии при поражении от России со счётом 0:6 дала тренерскому штабу полезную информацию для дальнейшей работы. Об этом заявил главный тренер российской команды Валерий Карпин после товарищеского матча в Екатеринбурге.

По словам специалиста, уровень соперника был ниже российского, однако африканская команда не отказывалась от попыток играть через пас и выходить из-под прессинга.

«Соперник не удивил, но порадовал меня, так скажем. Это соперник, чего душой кривить, ниже уровня сборной России. И они пытались выходить из-под нашего прессинга, иногда даже получалось. Для нас это информация, есть над чем работать. Они, в отличие от Ирана, старались играть в футбол», — сказал Карпин.

Отдельно тренер отметил атмосферу на стадионе. Екатеринбург впервые принимал матч национальной сборной России.

«Великолепная поддержка, великолепное поле, а для этого времени года вообще идеальное», — добавил Карпин.

Ранее Life.ru писал, что сборная России впервые сыграла с Намибией и забила сопернику шесть безответных мячей. До этого подопечные Карпина обыграли Иран со счётом 2:0. 6 октября состоится матч против команды Нигерии.

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Никита Никонов
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