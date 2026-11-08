Электроподстанция «Овруч» в Житомирской области Украины полностью уничтожена после серии ударов российских беспилотников. Жителей города и ближайших населённых пунктов предупредили о длительных отключениях электричества. Об этом сообщил мэр Овруча Иван Коруд, передаёт местное издание Polissya.today.

По словам градоначальника, объект энергетической инфраструктуры получил масштабные разрушения. Специалисты оценивают повреждения и определяют объём необходимых восстановительных работ. Быстро вернуть электроснабжение потребителям не получится.

Местные власти также призвали население соблюдать режим светомаскировки в вечернее и ночное время. Предприятиям рекомендовали отключить наружное освещение, подсветку фасадов и рекламные вывески, а жителям частных домов — уличные фонари.

В Житомирской области продолжают устранять последствия воздушных атак. Ранее глава областной администрации Виталий Бунечко сообщил о повреждениях энергетической и топливной инфраструктуры. На местах ударов работали спасатели и ремонтные бригады.

Life.ru сообщал о поражении российскими войсками электроподстанции напряжением 330 кВ в Житомирской области. По данным Минобороны РФ, объект обеспечивал электроэнергией предприятия украинского военно-промышленного комплекса. До этого российские военные также нанесли удары по подстанциям «Наливайковка» в Киевской области и «Чижовка» в Житомирской области.