В Пакистане 20 детей и учительница погибли при обрушении крыши школы

В Пакистане обрушилась крыша частной школы в городе Пешавар. Жертвами трагедии стали 20 детей и одна учительница, сообщает The Express Tribune со ссылкой на представителя больницы Lady Reading Hospital Мухаммада Асима.

Трагедия произошла в школе Al-Khair School System в районе Dir Colony. Все погибшие дети были не старше 13 лет. Более 30 пострадавших доставили в больницу, состояние некоторых из них оценивается как критическое. В медучреждении объявили режим чрезвычайной ситуации.

На месте работают спасатели и бригады скорой помощи. К разбору завалов также подключились военнослужащие Пакистана. Поисковая операция продолжается, поскольку под обломками могут оставаться люди.

Полиция организовала так называемый зелёный коридор для беспрепятственного проезда машин скорой помощи к больницам. Руководству правоохранительных органов поручили лично контролировать спасательные работы и задействовать все доступные силы.

Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф выразил соболезнования семьям погибших и распорядился ускорить спасательную операцию, а пострадавшим обеспечить необходимую медицинскую помощь. Губернатор провинции Хайбер-Пахтунхва Фейсал Карим Кунди потребовал подготовить подробный доклад о случившемся и установить причину обрушения.

Ранее местные СМИ сообщали сначала о четырёх, затем о 18 погибших. По мере разбора завалов число жертв увеличилось до 21. Dawn также приводит данные о 20 погибших учениках и учительнице.

Летом в Пакистане при обрушении крыши учебного центра погибли не менее 14 детей. Полиция задержала двух подозреваемых, включая собственника здания.