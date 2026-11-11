Франция призвала Германию чётко определить, при каких условиях Берлин может применить дальнобойные ракеты в случае конфликта с Россией. В Париже опасаются, что отсутствие ясных правил повышает риск ядерной эскалации, пишет Financial Times со ссылкой на источники.

По данным издания, Париж хочет, чтобы Берлин согласовал правила применения дальнобойных высокоточных ракет с французской ядерной доктриной. Один из французских чиновников предупредил, что неверно истолкованный Москвой сигнал может приблизить стороны к ядерному порогу.

Как отмечает FT, опасения Парижа связаны с тем, что Германия наращивает арсенал дальнобойных вооружений. Берлин закупает и разрабатывает ракеты наземного базирования, дальность которых составляет от 500 до более чем 2 тыс. км.

Ранее Life.ru сообщал, что европейские страны допускают возобновление переговоров с Россией о контроле над вооружениями. Одной из тем такого диалога могут стать ограничения на размещение отдельных типов ракет в Европе.