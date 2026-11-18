Французские полицейские вышли на акцию протеста в центре Парижа неподалёку от Елисейского дворца — резиденции президента Эмманюэля Макрона. Сотрудники правоохранительных органов требуют увеличить надбавки за работу в опасных условиях, заявляя о чрезмерной нагрузке во время массовых демонстраций.

Как сообщает французская газета Le Figaro, участники акции собрались утром 18 ноября на Елисейских Полях. В демонстрации приняли участие представители подразделений по борьбе с беспорядками, уголовной полиции, разведывательных служб и пограничной полиции. Собравшиеся перекрыли улицу возле президентской резиденции. Участники выступления жалуются на постоянные вызовы на службу, переработки и растущий риск столкновений с агрессивными демонстрантами.

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Требованием остаётся пересмотр надбавки за риск, которую не повышали с 2019 года. Сейчас она составляет 28,5% базового жалованья. Полицейские настаивают на увеличении её размера до 35%.

Министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес ранее предложил поэтапно повысить надбавку до 33,5% к 2029 году. Однако профсоюзы сочли предложенные сроки и размер повышения недостаточными.

Протест полицейских проходит на фоне продолжающихся во Франции массовых демонстраций против роста стоимости жизни и сокращения государственных расходов. Силовики жалуются, что многонедельные дежурства серьёзно истощили личный состав.

Ранее Life.ru сообщал, что во Франции сотрудники элитного подразделения CRS 8 массово не вышли на службу из-за переутомления на фоне затяжных протестов. По данным французских СМИ, около тысячи полицейских обратились за медицинской помощью, сославшись на физическое и психологическое истощение.