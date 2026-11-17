Во Франции сотрудники элитного полицейского подразделения CRS 8 в полном составе не вышли на службу в день массовых протестов 17 ноября. Силовики, специализирующиеся на пресечении беспорядков, обратились за медицинской помощью из-за сильного переутомления. Об этом сообщает телеканал BFMTV.

По данным французских СМИ, подразделение CRS 8 оказалось полностью недоступно для выполнения задач по охране общественного порядка. Его сотрудников обычно привлекают к оперативному реагированию на массовые беспорядки и наиболее сложные ситуации во время демонстраций.

Проблема затронула не только это подразделение. Представитель полицейского профсоюза Un1té Микаэль Декен сообщил, что около тысячи сотрудников республиканских рот безопасности (CRS) не смогли приступить к работе. Многие отправились на приём к врачам, сославшись на физическое и психологическое истощение.

В профсоюзе объяснили ситуацию многонедельными дежурствами на фоне непрекращающихся акций протеста. Полицейским приходилось работать сверхурочно, постоянно перемещаться между городами и обеспечивать безопасность на многочисленных демонстрациях.