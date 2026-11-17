Во Франции спецподразделение полиции массово ушло на больничный из-за протестов
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Во Франции сотрудники элитного полицейского подразделения CRS 8 в полном составе не вышли на службу в день массовых протестов 17 ноября. Силовики, специализирующиеся на пресечении беспорядков, обратились за медицинской помощью из-за сильного переутомления. Об этом сообщает телеканал BFMTV.
По данным французских СМИ, подразделение CRS 8 оказалось полностью недоступно для выполнения задач по охране общественного порядка. Его сотрудников обычно привлекают к оперативному реагированию на массовые беспорядки и наиболее сложные ситуации во время демонстраций.
Проблема затронула не только это подразделение. Представитель полицейского профсоюза Un1té Микаэль Декен сообщил, что около тысячи сотрудников республиканских рот безопасности (CRS) не смогли приступить к работе. Многие отправились на приём к врачам, сославшись на физическое и психологическое истощение.
В профсоюзе объяснили ситуацию многонедельными дежурствами на фоне непрекращающихся акций протеста. Полицейским приходилось работать сверхурочно, постоянно перемещаться между городами и обеспечивать безопасность на многочисленных демонстрациях.
Ранее Life.ru сообщал, что 15 ноября во Франции во время массовых демонстраций против роста стоимости жизни и полицейского насилия задержали 219 человек. Акции сопровождались столкновениями протестующих с правоохранителями. По данным французских властей, часть задержаний была связана с незаконным ношением предметов, которые могут использоваться как оружие, а также нарушением установленных ограничений на участие в митингах.