Во Франции задержали 219 человек во время массовых протестов против роста цен и полицейского насилия. В столкновениях с демонстрантами пострадали десять сотрудников правоохранительных органов. Такие данные по итогам субботних манифестаций привело МВД республики, сообщает телеканал BFMTV.

Акции прошли в разных городах страны. В Париже правоохранители задержали 22 человека, в том числе троих подростков. По данным столичной прокуратуры, в основном речь шла о нарушениях, связанных с ношением предметов, классифицируемых как оружие, оскорблениями и несоблюдением запретов на посещение определённых мест или участие в демонстрациях.

В ходе столкновений десять полицейских получили лёгкие травмы. Сведения о пострадавших среди участников протестов на момент публикации не поступали.

Напомним, во Франции более 100 тысяч человек приняли участие в массовых акциях протеста против роста цен и полицейского насилия. Самая крупная акция прошла в Париже, где собрались около 24 тысяч человек. Большую часть времени шествие во французской столице проходило относительно спокойно. Однако ближе к завершению акции начались столкновения отдельных групп протестующих с полицией. Для разгона участников беспорядков силовики применили слезоточивый газ и шумовые гранаты.