В Петербурге чемпионка Европы лишилась квартиры из-за «схемы Долиной»

В Санкт-Петербурге чемпионка Европы по хоккею на траве Елизавета рискует остаться без квартиры и накоплений после судебного спора с 79-летней пенсионеркой. Четыре года назад спортсменка купила у пожилой женщины двухкомнатное жильё на Васильевском острове за 7,3 миллиона рублей. Однако продавщица впоследствии заявила, что передала деньги мошенникам, и добилась возврата недвижимости через суд. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

По данным канала, перед сделкой пенсионерка прошла необходимые обследования, включая психиатрические экспертизы, и уверяла покупательницу, что осознаёт последствия продажи квартиры. Тем не менее позднее женщина обратилась в суд, утверждая, что действовала под влиянием аферистов.

Суд первой инстанции признал требования прежней владелицы обоснованными и постановил вернуть ей жильё. При этом пенсионерку обязали возместить спортсменке уплаченные 7,3 миллиона рублей. Последующие попытки покупательницы оспорить решение результата не принесли.

Теперь позицию нижестоящих инстанций поддержал Третий кассационный суд общей юрисдикции Санкт-Петербурга. Согласно сообщению Mash, двухкомнатная квартира остаётся за пенсионеркой, которой должны восстановить доступ в помещение.

Покупательница утверждает, что всё время судебных разбирательств самостоятельно оплачивала коммунальные услуги. По её подсчётам, расходы приблизились к 500 тысячам рублей. При этом перспективы вернуть основную сумму сделки спортсменка оценивает скептически.

По словам Елизаветы, пенсия бывшей собственницы составляет около 30 тысяч рублей в месяц. Спортсменка подсчитала, что при предполагаемом темпе выплат возврат долга может растянуться на 150 лет. Эта оценка принадлежит самой покупательнице и не является установленным судом сроком погашения задолженности.

Кроме того, Елизавета утверждает, что пенсионерка начала переоформлять другую недвижимость, включая квартиру, дом и земельный участок.

Сейчас спортсменка вынуждена снимать жильё, поскольку потратила накопления на спорную квартиру. Последней возможностью изменить ситуацию она считает обращение в Верховный суд России.