Бывший военный комиссар Выборгского района Санкт-Петербурга Александр Бажимов предстал перед судом по делу о получении взятки в 500 тысяч рублей. По версии следствия, полковник получил деньги за фиктивное трудоустройство добровольцев, которых набирали в ЧВК «Ястреб». Об этом сообщает «Ъ».

Выборгский районный суд начал рассматривать дело 2 ноября. Вместе с Бажимовым на скамье подсудимых оказался бывший сотрудник дорожной компании АО «Коломяжское» Андрей Щелчков. Следствие обвиняет его в передаче взятки. Следующее заседание назначили на 18 ноября.

Основанием для расследования стали показания Дмитрия Антонова, который ранее возглавлял ЧВК «Ястреб». В сентябре суд назначил ему пять лет заключения. Он рассказал, что при содействии военкома получил кабинет в администрации Выборгского района. Там Антонов встречался с добровольцами, после чего направлял их в военкомат для заключения контрактов. Затем новобранцев оформляли сотрудниками дорожного предприятия.

Согласно материалам дела, в ноябре 2024 года Бажимов познакомил Антонова с заместителем гендиректора АО «Коломяжское» Щелчковым. Последний предложил оформить в компанию не менее 50 контрактников и пообещал платить за каждого по 10 тысяч рублей.

Следствие считает, что Бажимов согласился на предложение и получил от Щелчкова конверт с 500 тысячами рублей. Деньги передали пятитысячными купюрами. Фиктивное трудоустройство позволяло предприятию сохранять штат сотрудников, рассчитывать на компенсации и пользоваться налоговыми льготами.

Дело связано с деятельностью ЧВК «Ястреб», основателя которой Алексея Марущенко в августе 2026 года приговорили к 18 годам колонии строгого режима. Следствие установило, что участники организации обманывали добровольцев относительно условий службы и требовали у них деньги. По материалам уголовного дела, Марущенко также применял насилие к тем, кто пытался отказаться от службы или выражал недовольство. В сентябре суд назначил бывшему гендиректору компании Дмитрию Антонову пять лет заключения.

Ранее сообщалось, что в Кронштадте арестовали командира Ленинградской военно-морской базы капитана первого ранга Алексея Суглобова и начальника морской инженерной службы подполковника Алексея Ионова. Следствие подозревает офицеров в получении многомиллионных взяток от предпринимателей. По версии правоохранителей, военные предоставляли коммерсантам доступ к территориям Минобороны и обеспечивали им покровительство.