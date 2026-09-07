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Опубликовано 7 сентября, 15:07

В Петербурге мужчину осудили на 10 лет за ролик с радикальным проповедником

Обложка © freepik / magnific

Обложка © freepik / magnific

Саидамина Рузикулова приговорили к десяти годам колонии строгого режима за публикацию ролика с оправданием терроризма и призывами к деятельности запрещённых организаций. Срок назначен по совокупности с предыдущим приговором, сообщила прокуратура Санкт-Петербурга.

Решение вынес 1-й Западный окружной военный суд. Мужчину признали виновным по части 2 статьи 205.2 УК РФ — в публичных призывах к терроризму и его оправдании с использованием интернета. По материалам дела, в октябре 2021 года Рузикулов находился в Карелии и разместил в Сети запись выступления радикального проповедника.

Как установил суд, видео содержало оправдание и призывы к деятельности «Катиба Таухид валь-Джихад»* и «Хайят Тахрир аш-Шам»*. Ранее Рузикулова осудили за финансирование тех же организаций. Помимо заключения, суд на два года запретил ему администрировать сайты и интернет-каналы.

Мужчина получил 5 лет за топтание флага с мемориала ВОВ в Дагестане
Мужчина получил 5 лет за топтание флага с мемориала ВОВ в Дагестане

Ранее жительница Кузбасса получила 6 лет колонии за то, что оправдывала терроризм и восхваляла нацизм. Приговор вынес 2-й Восточный окружной военный суд. В июне и июле 2024 года женщина писала соответствующие комментарии в иностранном мессенджере и в Интернете. Приговор вынесли по двум статьям УК РФ: за публичное оправдание терроризма и за реабилитацию нацизма.

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* Организации признаны террористическими и запрещены в России.

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Татьяна Миссуми
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