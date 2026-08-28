Мужчина получил 5 лет за топтание флага с мемориала ВОВ в Дагестане

Жителя Дагестана Ровшана Селимова приговорили к пяти годам заключения по делу, в котором фигурируют надругательство над российским флагом, публичные призывы к насилию и обсуждение подготовки теракта. Такое решение вынес Южный окружной военный суд.

Одним из эпизодов стало исчезновение государственного флага с мемориала Великой Отечественной войны в селе Мугарты Дербентского района. 18 марта 2025 года Селимов снял его с конструкции и увёз домой. В тот же день он записал на телефон, как топчет флаг ногами, а затем опубликовал видео и фотографию мемориала без триколора. 2 апреля Селимов отвёз его в недостроенное здание, где облил бензином и сжёг. Происходящее он вновь снял на видео и разместил запись в открытом доступе.

Суд также рассмотрел переписку Селимова с пользователем аккаунта, который контролировали сотрудники органов безопасности. С 10 марта по 4 апреля стороны обсуждали возможность совершения теракта в Махачкале. В частности, 28 марта обвиняемый отправил собеседнику инструкцию по изготовлению самодельного зажигательного устройства и предложил определить объект газоснабжения для поджога. 4 апреля он подтвердил намерение совершить обсуждавшиеся преступные действия.

Кроме того, 21 февраля Селимов разместил видеоматериал с призывами к насилию против сотрудников правоохранительных органов и людей, не исповедующих ислам. Суд назначил ему пять лет лишения свободы с отбыванием первых двух лет в тюрьме, после чего осуждённый должен быть переведён в исправительную колонию строгого режима. Решение пока не вступило в силу.

Ранее окружной военный суд приговорил 30-летнего жителя Ахтубинска к трём с половиной годам колонии общего режима. По данным астраханского УФСБ, мужчина публиковал в Telegram призывы к ударам по объектам критической инфраструктуры в России и высказывания с оправданием терроризма. Кроме того, суд на два года запретил осуждённому заниматься деятельностью, связанной с администрированием интернет-сайтов.