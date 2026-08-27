Россиянке дали 13 лет колонии за участие в бандформировании в Сирии
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41-летнюю уроженку Стерлитамака приговорили к 13 годам колонии общего режима за участие в деятельности террористической организации и вооружённого формирования на территории Сирии. Приговор вступил в законную силу, сообщили в УФСБ России по Башкирии.
По данным ведомства, женщина покинула Россию в 2014 году и уехала в Сирию, где присоединилась к боевикам.
Следствие установило, что россиянка занималась обеспечением жизнедеятельности участников формирования. Кроме того, она прошла обучение обращению с огнестрельным оружием и взрывными устройствами, чтобы участвовать в боевых действиях против сирийских правительственных сил.
После разгрома формирования женщина оказалась в Турции. Впоследствии турецкие власти депортировали её в Россию, где её привлекли к уголовной ответственности.
«Приговором 2-го Западного окружного военного суда г. Москвы злоумышленница признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205.5, ч. 2 ст. 208 УК РФ, с назначением наказания в виде лишения свободы сроком на 13 лет в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 400 тыс. рублей», — сообщили в УФСБ.
Таким образом, помимо лишения свободы суд назначил женщине штраф в размере 400 тысяч рублей. 2-й Западный окружной военный суд действительно расположен в Москве.
Ранее Life.ru рассказывал о жительнице Дагестана, которую приговорили к шести годам колонии за участие в незаконном вооружённом формировании в Сирии. По данным ФСБ, она занималась хозяйственным обеспечением его участников.
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