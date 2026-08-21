Жительницу Оренбуржья осудили на 8 лет за финансирование терроризма

52-летнюю жительницу Оренбургской области приговорили к восьми годам колонии общего режима за финансирование терроризма. Решение вынес Центральный окружной военный суд, сообщили в региональной прокуратуре.

По данным ведомства, в марте 2025 года женщина перевела деньги на банковский счёт, который использовался для финансирования международной террористической организации, запрещённой на территории России.

Суд признал её виновной по части 1.1 статьи 205.1 УК РФ — содействие террористической деятельности путём финансирования терроризма.

Помимо восьми лет лишения свободы, у осуждённой конфисковали мобильный телефон и денежные средства, использованные при совершении преступления.

Приговор уже вступил в законную силу.

Ранее Life.ru рассказывал о 41-летнем бизнесмене из Подмосковья, которого также приговорили к восьми годам за финансирование терроризма. По материалам дела, мужчина переводил деньги участникам запрещённой в России террористической организации.