Бизнесмен из Подмосковья осуждён на 8 лет за финансирование терроризма

Второй Западный окружной военный суд приговорил 41-летнего предпринимателя из Подмосковья Александра Акелькина* к восьми годам лишения свободы по делу о финансировании терроризма. Об этом сообщили в пресс-службе судебной инстанции.

Первые два года осуждённый проведёт в тюрьме, оставшуюся часть срока — в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, ему назначили штраф в размере 300 тысяч рублей. Суд также постановил конфисковать в доход государства 4073 рубля 16 копеек.

Как установило следствие, с марта 2022-го по март 2024 года Акелькин* переводил средства участникам запрещённой в России террористической организации «Артподготовка»**, пишет ТАСС.

Ранее полиция задержала 28-летнего мужчину, подозреваемого в поджоге военного комиссариата в центре Владивостока. Возгорание произошло в здании на улице Уборевича, сообщили в управлении МВД по Приморскому краю. Сигнал о пожаре поступил спасателям, которые добрались до места уже через шесть минут. К их приезду помещения военкомата были сильно задымлены. Площадь возгорания составила два квадратных метра. Огнеборцам удалось оперативно справиться с пламенем.