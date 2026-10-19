В Петербурге охранник магазина насмерть избил мужчину из-за кражи продуктов

В Петербурге охранник магазина избил до смерти мужчину, который украл продукты. Подозреваемого задержали, сообщили в городском управлении Следственного комитета.

«В ночь на 18 октября 2026 года мужчина совершил хищение товаров из продуктового магазина. При попытке скрыться он был замечен охранником. В ходе возникшего на улице конфликта охранник нанёс несколько ударов в область головы и туловища потерпевшего, в результате которых он упал и получил травму головы. От полученных повреждений он скончался на месте происшествия», — говорится в сообщении.

Следователи возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлёкшем смерть по неосторожности. Специалисты уже осмотрели место трагедии и назначили судебные экспертизы. Сейчас выясняются все обстоятельства случившегося, а также решается вопрос об избрании меры пресечения задержанному.

Ранее Life.ru сообщал об аресте двух охранников после гибели посетителя торгового центра «Сити Молл» в Петербурге. В январе 2026 года сотрудники службы безопасности заподозрили молодого человека в краже, после чего между ними возникла потасовка. Пострадавший потерял сознание и впоследствии умер в больнице. Двум фигурантам дела предъявили обвинение в убийстве, совершённом группой лиц, а суд отправил их под стражу.