В Санкт-Петербурге проходят юбилейные мероприятия, посвящённые 120-летию со дня рождения академика Дмитрия Лихачёва — выдающегося литературоведа, историка культуры и защитника архитектурного наследия города. В Российской национальной библиотеке открылась выставка «Хранить память, историю, культуру», посвящённая научному наследию учёного.

Кроме того, 25 ноября в библиотеке имени Маяковского состоялась научно-практическая конференция «Петербург академика Д.С. Лихачева. Жизнь, деятельность, наследие». Исследователи обсудили труды учёного, его просветительскую деятельность и вклад в сохранение исторического облика Северной столицы, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Именно Лихачёв ввёл понятие «экология культуры». Академик считал сохранение исторической среды не менее важным, чем защиту природы. В частности, он выступал против размещения рекламы, закрывающей архитектурные фасады Невского проспекта.

К юбилею учёного в Петербурге и Ленинградской области подготовили целую серию культурных мероприятий. В Литературном музее «ХХ век» работает выставка, посвящённая «Слову о полку Игореве», а в музее-заповеднике «Парк Монрепо» представлены редкие фотографии, личные вещи, книги и архивные документы академика.

Дмитрий Лихачёв родился 28 ноября 1906 года в Санкт-Петербурге, пережил блокаду Ленинграда и посвятил свою научную деятельность изучению древнерусской литературы. Одним из самых известных его произведений стала книга «Письма о добром и прекрасном».

Лихачёв также высоко ценил творчество современных ему литераторов. В частности, академик тепло отзывался о петербургском поэте Александре Кушнере, который в этом году отметил 90-летие. О его судьбе и творческом пути Life.ru рассказывал в отдельном материале.