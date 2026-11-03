В Санкт-Петербурге предложили с 17 ноября ограничить проведение и посещение публичных мероприятий. Исключения планируют сделать для специально оборудованных площадок и случаев, согласованных с МВД и Росгвардией. Проект постановления опубликован на сайте городской администрации.

Согласно документу, с 17 ноября в Петербурге предлагается запретить проведение публичных мероприятий и их посещение гражданами, если иное не согласовано Главным управлением МВД по Петербургу и Ленинградской области и региональным управлением Росгвардии.

Власти объясняют инициативу необходимостью усилить охрану общественного порядка и обеспечить безопасность. Основанием для подготовки проекта стали положения президентского указа от 19 октября 2022 года и решение оперативного штаба Петербурга от 2 ноября 2026 года.

При этом речь не идёт о полном прекращении всех публичных акций. Мероприятия смогут проходить на специально определённых площадках, которые Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности должен согласовать с силовыми ведомствами.

Для каждой такой площадки предлагается установить отдельные требования. В частности, проводить там можно будет не более одного публичного мероприятия в день численностью до 500 человек.

На площадках должны быть сцена или подиум, освещение, возможность подключения электричества и туалеты. Кроме того, проект предусматривает установку ограждений, систем видеонаблюдения и от трёх до 12 арочных металлодетекторов с зонами досмотра.

Организаторам предлагается подавать уведомление о проведении акции не раньше чем за 20 дней и не позднее чем за десять дней до мероприятия. Перечень разрешённых площадок и порядок подачи документов власти должны определить до 16 ноября.