В Санкт-Петербурге предложили установить памятный бюст черногорскому правителю и поэту Петру Петровичу Негошу, сыгравшему значительную роль в развитии отношений России и Черногории в XIX веке. С инициативой выступила черногорская община, сообщил РИА «Новости» её представитель, аспирант СПбГУ Мирко Калуджерович.

«Мы считаем важным увековечить память о Негоше в Петербурге, городе, с которым его связывала особая духовная нить», — подчеркнул Калуджерович.

Местом установки памятника предлагают выбрать территорию Спасо-Преображенского собора. Именно здесь в 1833 году Негош был рукоположён в сан епископа. По мнению представителей общины, появление бюста станет символом исторической связи русского, сербского и черногорского народов.

Предложение прозвучало на международной конференции в Москве, посвящённой памяти Негоша, жившего с 1813 по 1851 год. Он был не только государственным деятелем, но и известным литератором, чьё творчество занимает важное место в культуре Черногории.

Как отметил Калуджерович со ссылкой на переводчика Олега Мраморнова, в первой половине XIX века Негош способствовал укреплению дипломатического союза России и Черногории. Особое значение в его деятельности имели отношения с Петербургом.

Черногорская община намерена обратиться с инициативой к российской стороне. Пока речь идёт лишь о предложении, решение об установке памятника не принято.