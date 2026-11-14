В Латвии восстановили повреждённый памятник советским воинам
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В Латвии восстановили памятник на братском захоронении Чаукстес, где покоятся 73 воина Красной армии. Монумент вернули на прежнее место, укрепили и покрасили. Об этом сообщил депутат думы латвийского города Елгава Андрей Пагор в своём Telegram-канале.
«Памятник восстановлен! Как и обещал, памятник вернули на прежнее место, укрепили и покрасили!» — написал парламентарий, опубликовав видео с результатами работ.
Необходимость ремонта возникла после акта вандализма в конце сентября. Тогда местные жители сообщили Пагору, что неизвестные повалили и повредили надгробную плиту с красной звездой. Один из углов монумента оказался отколот. Происшествие зафиксировала полиция.
После случившегося Пагор пообещал добиться восстановления памятника. На выполнение обещания потребовалось несколько недель.
Братское захоронение Чаукстес находится в Даугмале. По данным, опубликованным на сайте посольства России в Латвии, оно появилось в 1944 году после освобождения территории от немецко-фашистских захватчиков.
Ранее Следственный комитет России объявил в международный розыск гражданина Украины Егора Доровских, обвиняемого в повреждении мемориала «Крылья Победы» в Одессе. По версии следствия, мужчина действовал вместе с сообщниками из-за национальной ненависти к русским. Речь идёт о мемориале на площади 10 Апреля, посвящённом освобождению Одессы от немецко-фашистских захватчиков. Следователи относят предполагаемое преступление к 2022 году.