В Латвии восстановили памятник на братском захоронении Чаукстес, где покоятся 73 воина Красной армии. Монумент вернули на прежнее место, укрепили и покрасили. Об этом сообщил депутат думы латвийского города Елгава Андрей Пагор в своём Telegram-канале.

«Памятник восстановлен! Как и обещал, памятник вернули на прежнее место, укрепили и покрасили!» — написал парламентарий, опубликовав видео с результатами работ.

Необходимость ремонта возникла после акта вандализма в конце сентября. Тогда местные жители сообщили Пагору, что неизвестные повалили и повредили надгробную плиту с красной звездой. Один из углов монумента оказался отколот. Происшествие зафиксировала полиция.

После случившегося Пагор пообещал добиться восстановления памятника. На выполнение обещания потребовалось несколько недель.

Братское захоронение Чаукстес находится в Даугмале. По данным, опубликованным на сайте посольства России в Латвии, оно появилось в 1944 году после освобождения территории от немецко-фашистских захватчиков.