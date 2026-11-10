Случаи осквернения советских воинских мемориалов и захоронений в Германии в последнее время стали происходить всё чаще. Об этом сообщили в посольстве России в Берлине, комментируя недавний акт вандализма в городе Ангермюнде.

«Посольство продолжает фиксировать акты вандализма в отношении советских воинских захоронений и мемориалов в ФРГ... Обратили внимание, что подобные эксцессы в последнее время происходят всё чаще», — подчеркнули дипломаты.

В диппредставительстве также осудили повреждение памятника советским воинам в Ангермюнде, назвав произошедшее подлой выходкой и циничным попранием памяти погибших солдат.