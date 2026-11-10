Входит в привычку? Советские мемориалы в Германии всё чаще становятся мишенями вандалов
Посольство РФ: В ФРГ участились случаи осквернения советских воинских мемориалов
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Случаи осквернения советских воинских мемориалов и захоронений в Германии в последнее время стали происходить всё чаще. Об этом сообщили в посольстве России в Берлине, комментируя недавний акт вандализма в городе Ангермюнде.
«Посольство продолжает фиксировать акты вандализма в отношении советских воинских захоронений и мемориалов в ФРГ... Обратили внимание, что подобные эксцессы в последнее время происходят всё чаще», — подчеркнули дипломаты.
В диппредставительстве также осудили повреждение памятника советским воинам в Ангермюнде, назвав произошедшее подлой выходкой и циничным попранием памяти погибших солдат.
Инцидент произошёл в ночь на 5 ноября в парке Мира (Friedenspark). Неизвестные сбросили с монумента верхнюю часть с советской звездой. Конструкция раскололась на два крупных фрагмента и множество мелких обломков. Посольство России направило немецкому Министерству иностранных дел ноту протеста.