Посольство России направило в МИД Германии ноту протеста из-за осквернения советского воинского мемориала в городе Ангермюнде на северо-востоке страны. Неизвестные сбросили с памятника верхнюю часть с пятиконечной звездой, которая раскололась на несколько фрагментов. Российские дипломаты потребовали восстановить повреждённый монумент, установить обстоятельства произошедшего и привлечь виновных к ответственности.

«Направили ноту протеста в МИД ФРГ с требованием устранить последствия атаки вандалов, установить обстоятельства произошедшего и привлечь виновных к ответственности», — сообщили РИА Новости в российском посольстве.

Инцидент произошёл в ночь с 4 на 5 ноября в городском Парке мира (Friedenspark). Как сообщили власти Ангермюнде, злоумышленники силой сбросили с монумента его верхний декоративный элемент с советской звездой. При падении конструкция раскололась на две крупные части и несколько мелких обломков.

Местные власти осудили произошедшее и подали заявление в полицию. Размер ущерба пока устанавливается.

Российские дипломаты заявили, что после получения информации о повреждении мемориала оперативно выехали на место и уведомили германские правоохранительные органы.

В посольстве также обратили внимание на участившиеся случаи повреждения советских воинских захоронений. По данным дипмиссии, инцидент в Ангермюнде стал восьмым подобным случаем в Германии с начала 2026 года.

Пострадавший мемориал был построен в 1946–1947 годах и находится под государственной охраной как исторический памятник. На его территории покоятся останки 36 советских военнослужащих и гражданских лиц, погибших в годы Второй мировой войны.

Ранее Life.ru сообщал, что российское посольство потребовало от властей Нидерландов расследовать осквернение кладбища советских воинов. В конце октября неизвестные повторно нанесли краской надписи на мемориальный комплекс «Эревелд», где захоронены 865 жертв Второй мировой войны.