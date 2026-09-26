Власти Франции отменили церемонию у памятника советским женщинам-партизанам

Запланированного на 27 сентября официального открытия мемориала советским женщинам-партизанам во французском Тиле не будет. Местные власти отменили церемонию, посвящённую отряду «Родина», сообщил РИА «Новости» временный поверенный в делах России Александр Зезюлин.

Что стало основанием для такого решения, дипломат уточнять не стал. Он отметил, что этот вопрос следует адресовать французской стороне.

Однако оставить событие без памятного мероприятия представители России решили не стали. У монумента собрались сотрудники российского и белорусского посольств, скульпторы, потомки участниц французского Сопротивления, а также местные жители.

Они провели собственную торжественную церемонию, несмотря на отмену официальной части. Таким образом память советских женщин, сражавшихся во Франции против нацистов, почтили непосредственно у установленного в Тиле мемориала.

Отряд «Родина» появился во Франции в годы Второй мировой войны. В его состав вошли советские женщины, которые участвовали в движении Сопротивления.

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