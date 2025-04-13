РФ третий год подряд отказали в участии в памятных мероприятиях в Маутхаузене
Памятник Герою Советского Союза генерал-лейтенанту Дмитрию Карбышеву на территории бывшего концентрационного лагеря Маутхаузен. Обложка © Wikipedia / Hildebrand
Уже третий год подряд Австрия отказывает России в участии в памятных мероприятиях по случаю освобождения нацистского концентрационного лагеря Маутхаузен. Об этом сообщил посол в Вене Дмитрий Любинский.
«Ни на какие официальные или полуофициальные мероприятия приглашений ни российское посольство, ни наши другие представительства не получают. Это в полной мере относится и к мемориальным мероприятиям в этом году. <…> Третий год подряд мы не будем присутствовать на годовщине освобождения концентрационного лагеря Маутхаузен, в той части, когда будут проходить официальные мероприятия», — поделился посол.
По словам Любинского, с момента начала специальной военной операции (СВО) официальные контакты с Россией были сведены к минимуму. Москва не получила приглашение на мероприятия по случаю освобождения лагеря Маутхаузен, в котором зверски замучили 32 180 советских граждан. Здесь также погиб Герой Советского Союза генерал-лейтенант Дмитрий Карбышев. Посол уверил, что диппредставительство организует свои памятные мероприятия.
Напомним, что в 2024 году Россию также не пустили на мероприятия ко дню освобождения концлагеря Маутхаузен. В ответ была реализована собственная «вахта памяти» с подключением организаций российских соотечественников и всех неравнодушных лиц. Тем самым Россия надлежащим образом отметим 79-ю годовщину освобождения бывшего концлагеря.