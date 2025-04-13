РФ третий год подряд отказали в участии в памятных мероприятиях в Маутхаузене

Уже третий год подряд Австрия отказывает России в участии в памятных мероприятиях по случаю освобождения нацистского концентрационного лагеря Маутхаузен. Об этом сообщил посол в Вене Дмитрий Любинский.

«Ни на какие официальные или полуофициальные мероприятия приглашений ни российское посольство, ни наши другие представительства не получают. Это в полной мере относится и к мемориальным мероприятиям в этом году. <…> Третий год подряд мы не будем присутствовать на годовщине освобождения концентрационного лагеря Маутхаузен, в той части, когда будут проходить официальные мероприятия», — поделился посол.

По словам Любинского, с момента начала специальной военной операции (СВО) официальные контакты с Россией были сведены к минимуму. Москва не получила приглашение на мероприятия по случаю освобождения лагеря Маутхаузен, в котором зверски замучили 32 180 советских граждан. Здесь также погиб Герой Советского Союза генерал-лейтенант Дмитрий Карбышев. Посол уверил, что диппредставительство организует свои памятные мероприятия.