В Белоруссии отреагировали на отказ в участии в памятных мероприятиях в Маутхаузене
МИД Белоруссии: Западные политики строят козни, им не хватает нравственности
Памятник в память о концлагере Маутхаузен в Австрии. Обложка © Getty Images / Wodicka
Политикам из западных стран не хватает морали и нравственности. Об этом заявил пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз на фоне отказа делегации из республики в участии в памятных мероприятиях, посвящённых 79-летней годовщине освобождения концлагеря Маутхаузен.
"Нам не нужны никакие приглашения или разрешения, чтобы отдать дань уважения героизму миллионов советских солдат, пожертвовавших своими жизнями за свободу народов всех стран Европы без исключения, чтобы почтить память замученных в нацистских концлагерях. Это касается не только Австрии, но и всех других мест", — приводит РИА "Новости" слова пресс-секретаря дипведомства республики.
Глаз дополнил, что западным политикам, которые пытаются строить разные козни и пакости, очевидно, не хватает нравственности и справедливости. Пресс-секретарь МИД республики уточнил, что белорусские дипломаты вместе с российскими коллегами самостоятельно проведут памятные мероприятия в различных форматах, возложат венки к монументам страшной войны. Глаз подчеркнул, что в РФ и Белоруссии помнят каждого пострадавшего и погибшего.
Напомним, концлагерь Маутхаузен появился как филиал Дахау и существовал на территории Австрии с 1938-го по 1945 год. В нём фашисты держали порядка 335 тысяч человек из десятков государств. В концлагере погибло более 100 тысяч узников, в том числе свыше 30 тысяч советских военнопленных. Одной из жертв концлагеря стал Герой СССР, генерал-лейтенант Дмитрий Карбышев. Мемориал на территории бывшего лагеря смерти появился в 1947 году. Годовщина освобождения упомянутого концлагеря прошла без официальных лиц РФ и Белоруссии в 2022-м и 2023 годах. В этом году РФ и Белоруссию снова не пустили на мероприятия ко дню освобождения Маутхаузен.