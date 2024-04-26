В Белоруссии отреагировали на отказ в участии в памятных мероприятиях в Маутхаузене

Политикам из западных стран не хватает морали и нравственности. Об этом заявил пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз на фоне отказа делегации из республики в участии в памятных мероприятиях, посвящённых 79-летней годовщине освобождения концлагеря Маутхаузен.

"Нам не нужны никакие приглашения или разрешения, чтобы отдать дань уважения героизму миллионов советских солдат, пожертвовавших своими жизнями за свободу народов всех стран Европы без исключения, чтобы почтить память замученных в нацистских концлагерях. Это касается не только Австрии, но и всех других мест", — приводит РИА "Новости" слова пресс-секретаря дипведомства республики.