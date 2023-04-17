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17 апреля, 15:11

Россию вновь не допустили на мероприятия в годовщину освобождения концлагеря Маутхаузен

Комитет Маутхаузена отклонил заявку РФ на участие в памятных мероприятиях

Администрация мемориального комплекса "Маутхаузен" в Австрии отклонила заявку Посольства России на участие в ежегодных памятных мероприятиях, посвящённых освобождению концлагеря, которые состоятся 7 мая. Об этом сообщил посол РФ в Вене Дмитрий Любинский.

"Австрийский комитет Маутхаузена отклонил заявку Посольства России на участие делегации официальных российских представительств в Австрии в очередных ежегодных торжествах по поводу освобождения нацистского лагеря смерти", — написал дипломат в соцсетях.

По словам Любинского, в своём ответе австрийская сторона призывает РФ воздержаться от участия в церемониях "с учётом текущей ситуации". Напомним, что в 2022 году позиция комитета была такой же. Глава дипмиссии выразил сожаление в связи с тем, что "австрийским функционерам любых уровней всё более изменяет чувство исторической памяти и исторической ответственности". При этом он подчеркнул, что Россия "будет и дальше последовательно и настойчиво работать по собственной программе мемориальных мероприятий".

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Концентрационный лагерь нацистов Маутхаузен появился как филиал Дахау и существовал на территории Австрии с 1938 по 1945 год. В нём фашисты держали 335 тысяч человек из нескольких десятков стран. В концлагере погибло свыше 100 тысяч узников, в том числе более 30 тысяч советских военнопленных. Одной из жертв концлагеря стал Герой СССР, генерал-лейтенант Дмитрий Карбышев. Мемориал на территории бывшего лагеря смерти появился в 1947 году.

Обложка ©

Getty Images / Pacific Press / Alberto Sibaja

Никита Никонов
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