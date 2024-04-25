Россию не пустили на мероприятия ко дню освобождения концлагеря Маутхаузен
Москве и Минску отказали в участии в памятных мероприятиях в Маутхаузене
Австрийский комитет Маутхаузена (АКМ) отказал делегациям из РФ и Белоруссии в участии в памятных мероприятиях, посвящённых 79-летней годовщине освобождения концлагеря. Об этом в четверг, 25 апреля, сообщили в российском посольстве.
"Не может быть никаких сомнений, что мы и на сей раз достойно реализуем собственную "вахту памяти" в Маутхаузене с подключением организаций российских соотечественников и всех неравнодушных лиц и тем самым надлежащим образом отметим 79-ю годовщину освобождения бывшего концлагеря", — отметили в дипмиссии.
Как подчеркнули в диппредставительстве, организаторы призывали отказаться от участия и объединения российских соотечественников в Австрии, которые представляли РФ на мемориальных мероприятиях в лагере смерти в 2022-м и 2023-м годах. В связи с этим заявления комитета о значимой роли сохранения памяти о страданиях, которые понесли в Маутхаузене советские заключённые, являются лишь пустыми словами. А обещанная АКМ готовность "приветствовать" бывших узников, их близких является верхом цинизма, подчеркнули в посольстве.
Как сообщал Life.ru, годовщина освобождения концлагеря Маутхаузен прошла без официальных лиц РФ и Белоруссии в 2022 году. В 2023-м Россию вновь не допустили на мероприятия.
Напомним, концлагерь Маутхаузен появился как филиал Дахау и существовал на территории Австрии с 1938-го по 1945 год. В нём фашисты держали порядка 335 тысяч человек из десятков государств. В концлагере погибло более 100 тысяч узников, в том числе свыше 30 тысяч советских военнопленных. Одной из жертв концлагеря стал Герой СССР, генерал-лейтенант Дмитрий Карбышев. Мемориал на территории бывшего лагеря смерти появился в 1947 году.
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