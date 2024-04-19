Посольство России отреагировало на провокационное требование Германии

В российском посольстве в Берлине выразили глубокое сожаление и разочарование в связи с тем, что немецкое политическое руководство обратилось с просьбой воздержаться официальным лицам из России от участия в мероприятиях по случаю освобождения концлагерей, находящихся в Германии.

В сообщении говорится о том, что дипломаты выразили своё сожаление и разочарование в связи с такой позицией Берлина. По их словам, она продиктована действующей политической конъюнктурой, которая полностью игнорирует исторический контекст.

Дипломаты заявили, что подобные решения способствуют эрозии военного примирения между россиянами и немцами и не соответствуют духу сотрудничества между Россией и Германией. Также там заверили, что запланированные сотрудниками российских загранучреждений в ФРГ на 79-ю годовщину Победы церемонии будут проведены.

"Вспомним жертв гитлеровских "фабрик смерти" — нацистских концлагерей. Возложим венки, цветы, поставим свечи. Некоторые мероприятия этого плана уже реализованы", — заключили в дипведомстве.