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Россию задумали изгнать с церемонии памяти узников концлагерей в Германии

ФРГ назвала нежелательным участие России в церемонии памяти узников концлагерей

18 апреля, 11:12
Мемориальный комплекс "Бухенвальд" в Германии. Обложка © ТАСС / imago

Мемориальный комплекс "Бухенвальд" в Германии. Обложка © ТАСС / imago

Германия сочла нежелательным присутствие российских чиновников на памятных мероприятиях по случаю 79-й годовщины освобождения узников концлагерей. Об этом сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По её словам, Берлин пытается уничтожить историческую правду и забыть о вкладе СССР в победу над фашизмом.

"Это невозможно произносить, в это также невозможно поверить, но наше посольство в Берлине получило уведомление о нежелательности участия официальных представителей России в памятных мероприятиях по случаю 79-й годовщины освобождения узников упомянутых "фабрик смерти", — отметила дипломат во время брифинга.

Она напомнила, что Россия отстаивала каждый памятник советским солдатам, которые Европа сносила, официальные представители нашей страны десятилетиями вкладывали свои силы в сохранение правды о Великой Отечественной войне, сделав смыслом жизни поддержание исторической памяти. Захарова назвала провокационным выпадом нежелание Германии приглашать Россию, который снова доказывает антироссийскую политизацию Западом даже исторических фактов.

"Мы считаем, что это и есть уничтожение исторической памяти и правды о Второй мировой войне со стороны официального Берлина, который явно стоит за подобным отношением и который это отношение ещё и стимулирует", — отметила дипломат.

Она подчеркнула, что Берлин даже не ответил на ноту со стороны России, где содержалось требование признать геноцидом преступления Третьего рейха на советской территории в годы Великой Отечественной войны. Захарова заверила, что немецкая сторона зря пытается отмолчаться, это ей не удастся.

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Ранее Захарова сообщила, что Россия так и не получила приглашение на празднование 80-летнего юбилея высадки союзников в Нормандии 6 июня 2024 года. Организатор церемонии утверждал, что звал представителей РФ, но подчёркивал, что президент РФ Владимир Путин не входит в число приглашённых "по понятным причинам". В Госдуме призвали отказаться от унизительного приглашения в Нормандию из-за подобных оскорбительных оговорок в адрес российского лидера.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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