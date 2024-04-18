Россию задумали изгнать с церемонии памяти узников концлагерей в Германии ФРГ назвала нежелательным участие России в церемонии памяти узников концлагерей 18 апреля, 11:12 Мемориальный комплекс "Бухенвальд" в Германии. Обложка © ТАСС / imago

Германия сочла нежелательным присутствие российских чиновников на памятных мероприятиях по случаю 79-й годовщины освобождения узников концлагерей. Об этом сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По её словам, Берлин пытается уничтожить историческую правду и забыть о вкладе СССР в победу над фашизмом.

"Это невозможно произносить, в это также невозможно поверить, но наше посольство в Берлине получило уведомление о нежелательности участия официальных представителей России в памятных мероприятиях по случаю 79-й годовщины освобождения узников упомянутых "фабрик смерти", — отметила дипломат во время брифинга.

Она напомнила, что Россия отстаивала каждый памятник советским солдатам, которые Европа сносила, официальные представители нашей страны десятилетиями вкладывали свои силы в сохранение правды о Великой Отечественной войне, сделав смыслом жизни поддержание исторической памяти. Захарова назвала провокационным выпадом нежелание Германии приглашать Россию, который снова доказывает антироссийскую политизацию Западом даже исторических фактов.

"Мы считаем, что это и есть уничтожение исторической памяти и правды о Второй мировой войне со стороны официального Берлина, который явно стоит за подобным отношением и который это отношение ещё и стимулирует", — отметила дипломат.

Она подчеркнула, что Берлин даже не ответил на ноту со стороны России, где содержалось требование признать геноцидом преступления Третьего рейха на советской территории в годы Великой Отечественной войны. Захарова заверила, что немецкая сторона зря пытается отмолчаться, это ей не удастся.

Авторы Татьяна Миссуми