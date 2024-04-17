Более 160 украинских детей, в "похищении" которых Киев обвинял Россию, нашлись в Германии. Об этом сообщил глава Национальной полиции Украины Иван Выговский во время встречи с президентом Федерального ведомства криминальной полиции Германии Гольгером Мюнхом в Берлине. Несмотря ни на что, украинская сторона продолжает утверждать, что этих детей вывезли из страны при содействии России, а шеф немецких правоохранителей спорить с Выговским не стал.