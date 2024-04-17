Более 160 украинских детей, в чьём "похищении" обвиняли Россию, нашлись в Германии
Более 160 украинских детей, в "похищении" которых Киев обвинял Россию, нашлись в Германии. Об этом сообщил глава Национальной полиции Украины Иван Выговский во время встречи с президентом Федерального ведомства криминальной полиции Германии Гольгером Мюнхом в Берлине. Несмотря ни на что, украинская сторона продолжает утверждать, что этих детей вывезли из страны при содействии России, а шеф немецких правоохранителей спорить с Выговским не стал.
"Благодаря нашему сотрудничеству с правоохранительными органами ФРГ по направлению документирования военных преступлений Российской Федерации, а именно депортации и принудительного перемещения украинских детей, установлено местонахождение в Германии 161 украинского ребёнка, разыскиваемого как принудительно перемещённого на временно оккупированные территории или депортированного в РФ и Беларусь", — сообщил глава украинской Нацполиции.
Напомним, что осенью 2023 года детский омбудсмен России Мария Львова-Белова сообщала о канале связи с Киевом, через который ведётся работа по передаче украинских и российских детей на родину. В ноябре при трёхсторонней работе России, Украины и Катара пятеро ребят вернулись в Незалежную, а одна девочка — в Россию. В декабре стало известно, что на родину вернулся десятилетний мальчик, который жил с родителями в Ярославской области, а после гибели отца в 2019 году переехал к бабушке на Украину. А два месяца назад Россия передала Украине самую большую группу детей, которые воссоединятся со своими семьями. 11 школьников вернулись на Украину при посредничестве Катара.
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