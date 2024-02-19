Россия передала Украине самую большую группу детей, которые воссоединятся со своими семьями
Львова-Белова: Россия передала Украине при посредничестве Катара 11 детей
Россия при посредничестве Катара передала Украине одиннадцать детей, которые воссоединятся со своими семьями. Об этом сообщила уполномоченный при Президенте РФ по правам ребёнка Мария Львова-Белова.
Мероприятие по передаче детей Украине прошло в Посольстве Катара в Москве с участием Львовой-Беловой, Международного Красного Креста, а также при посредничестве арабской страны.
"Сегодня у нас самая большая группа — 11 детей. Есть два ребёнка с инвалидностью", — указала Львова-Белова в начале мероприятия, поблагодарив Посольство Катара за организацию процесса.
Вместе с этим посол арабской страны в РФ Ахмед бен Насер бен Джасим Аль Тани дополнил, что Катар всегда защищает права детей. Дипломат также поблагодарил российскую сторону за содействие.
А ранее Life.ru. писал, что в конце сентября 2023 года Львова-Белова сообщала о канале связи с Киевом, через который ведётся работа по передаче украинских и российских детей на родину. В ноябре при трёхсторонней работе России, Украины и Катара пятеро ребят вернулись в Незалежную, а одна девочка — в Россию. В декабре стало известно, что на родину в РФ вернулся десятилетний мальчик, который жил с родителями в Ярославской области, а после гибели отца в 2019 году переехал к бабушке на Украину.
ТАСС / Михаил Метцель