Россия передала Украине самую большую группу детей, которые воссоединятся со своими семьями

Россия при посредничестве Катара передала Украине одиннадцать детей, которые воссоединятся со своими семьями. Об этом сообщила уполномоченный при Президенте РФ по правам ребёнка Мария Львова-Белова.

Мероприятие по передаче детей Украине прошло в Посольстве Катара в Москве с участием Львовой-Беловой, Международного Красного Креста, а также при посредничестве арабской страны.

"Сегодня у нас самая большая группа — 11 детей. Есть два ребёнка с инвалидностью", — указала Львова-Белова в начале мероприятия, поблагодарив Посольство Катара за организацию процесса.

Вместе с этим посол арабской страны в РФ Ахмед бен Насер бен Джасим Аль Тани дополнил, что Катар всегда защищает права детей. Дипломат также поблагодарил российскую сторону за содействие.