Родители два года назад отвезли детей к бабушке на Украину, а смогли вернуть их только сейчас

В Белгородскую область вернулись трое детей с Украины, которых в 2021 году родители привезли к бабушке в Харьковскую область, а забрать уже не смогли. Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Родители из Белгорода рады воссоединению с детьми. Фото © Telegram / Настоящий Гладков

"В декабре 2021 года родители привезли детей — двух братьев 7 и 15 лет и их 10-летнюю сестру — погостить к бабушке в Харьковскую область, а сами вернулись домой, в Белгород. Забрать детей обратно у родителей уже не получалось. С начала специальной военной операции было предпринято несколько попыток с помощью волонтёров", — написал он в телеграм-канале.

В июле 2023 года отец обратился за помощью к детскому омбудсмену региона Галине Пятых, затем о просьбе узнала уполномоченный при Президенте России по правам ребёнка Мария Львова-Белова. При посредничестве Катара дети вместе с бабушкой сегодня вернулись домой. Скоро ребят определят в школу.

"Мы организуем для них педагогическое сопровождение в адаптационный период. Старшему сыну, который закончил на Украине 11 классов, в конце учебного года будет предложено сдать ЕГЭ для поступления в вуз. Мы окажем семье поддержку и при необходимости психологическую и медицинскую помощь", — подчеркнул Гладков.

Он поблагодарил участвовавших в переговорах представителей России и Катара, Львову-Белову и сотрудников Пограничной службы ФСБ. Гладков обратил внимание на то, что семья воссоединилась под Новый год — самый домашний и тёплый праздник.