Памятник Достоевскому снова установили в Дрездене после демонтажа

Памятник великому русскому писателю Фёдору Достоевскому снова появился в Дрездене после временного демонтажа. Скульптуру убрали в 2025 году из-за строительных работ возле здания саксонского ландтага, а теперь установили на новом месте. Об этом сообщили в посольстве России в Германии.

На церемонии представитель российской дипмиссии зачитал приветствие посла России в Германии Сергея Нечаева. Глава диппредставительства отметил значение возвращения памятника на фоне сложных отношений между Москвой и Берлином.

Нечаев отметил, что Дрезден хранит множество свидетельств своей связи с русской культурой. По его словам, культура не должна становиться инструментом текущей политики даже на фоне геополитической напряжённости и проблем в отношениях двух стран.

«Она должна оставаться мостом, пространством для общения между обществами, научными кругами, культурными учреждениями и отдельными гражданами», — приводит слова посла РИА «Новости».

В российском посольстве подчеркнули, что возвращение памятника Достоевскому связано не только с восстановлением привычного облика Дрездена. Монумент также напоминает об общем культурном наследии России и Германии.

Памятник создал скульптор Александр Рукавишников. Его открыли 10 октября 2006 года на берегу Эльбы. В церемонии участвовали президент России Владимир Путин и тогдашний канцлер Германии Ангела Меркель.

В 2025 году строительные работы возле саксонского ландтага потребовали убрать скульптуру. Памятник отправили на временное хранение. Позже для него нашли новое место — площадь возле Русской православной церкви Преподобного Симеона Дивногорца.

Ранее Life.ru писал, что в Эстонии демонтированный памятник жертвам фашизма в Курессааре намерены пустить на щебень. Монумент перенесли в 2025 году. Тогда же власти эксгумировали останки более 200 местных жителей, которых нацисты казнили. Сейчас разобранный памятник хранится на складе частной компании, которая занималась его демонтажом. Договор на хранение действует до октября.