В Эстонии демонтированный памятник жертвам фашизма в Курессааре могут использовать как насыпной материал. Об этом сообщает Sputnik Литва.

Монумент перенесли ещё в 2025 году. Тогда же были эксгумированы останки более 200 местных жителей, казнённых нацистами.

Сейчас разобранный памятник хранится на складе частной компании, которая занималась его демонтажем. Договор на хранение действует до октября.

По данным издания, власти пока не проявили интереса ни к сохранению объекта, ни к его установке на новом месте.

«Если он никому не нужен, камни будут использованы как насыпной материал. Если волость решит продлить договор на хранение, я хочу получить за это плату», — заявил руководитель фирмы, демонтировавшей памятник.

Таким образом, если решение о дальнейшей судьбе монумента не будет принято, его элементы могут быть утилизированы как строительный материал.

В июле Life.ru писал о демонтаже памятника на братской могиле советских воинов в эстонской деревне Йыгевесте. На этом месте захоронены 795 солдат и офицеров, погибших в годы Великой Отечественной войны, а дальнейшая судьба самого монумента после демонтажа осталась неизвестной.

До этого в Таллине экскаваторами снесли монументы в память о бойцах Красной армии, освобождавших Эстонию от нацистской оккупации. В российском посольстве тогда назвали произошедшее уничтожением памятников воинской славы.