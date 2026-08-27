Гранит раскололи надвое: Под Ригой разгромили памятник советским солдатам

Под Ригой неизвестные повредили памятник на месте захоронения советских солдат, погибших при освобождении Латвии от фашизма. Речь идёт о мемориальном комплексе «Саласпилс».

Многотонный гранитный камень оказался расколот надвое. Бывший депутат Европарламента от Латвии Андрей Мамыкин предположил, что при разрушении памятника могла использоваться тяжёлая техника.

«Ясно, что использовалась тяжёлая техника. Ясно, что удар был такой силы, что многотонный гранитный камень был расколот надвое», — написал Мамыкин в соцсетях.

Он также заявил, что Следственный комитет должен заняться произошедшим и установить причастных к повреждению мемориала.

А ранее в Латвии возбудили 67 уголовных дел за цветы и песни на День Победы. Местные полицейские чиновники подчеркнули, что в этом году горожане уже не пытались собираться у памятника освободителям Риги. При этом за попытку возложить цветы к монументу в стране предусмотрены штрафы.