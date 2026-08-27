Память подвинут: В Армении одобрили перенос мемориала героям Великой Отечественной

Правительство Армении разрешило перенести мемориал павшим в годы Великой Отечественной войны, расположенный на площади Свободы в городе Артик Ширакской области. Соответствующее решение принято вопреки возражениям представителей оппозиции.

Согласно постановлению, памятник республиканского значения планируют переместить в парк Дружбы. Власти объясняют решение необходимостью обеспечить сохранность мемориала и сделать его более доступным для посетителей.

Инициаторы проекта утверждают, что новую территорию благоустроят и расширят, а мемориальную стену после переноса восстановят в её историческом виде. По их оценке, это позволит одновременно сохранить архитектурное наследие и историко-культурную среду Артика.

Против переноса ранее выступал бывший депутат парламента от оппозиционной фракции «Армения» Мгер Мелконян. Он заявлял, что городские власти приняли решение без общественного обсуждения и достаточных правовых оснований, назвав происходящее ударом по исторической памяти и армяно-российским отношениям.

Представитель оппозиционного блока «Мать-Армения» Дереник Малхасян также выражал сомнения в возможности полностью восстановить мемориал после демонтажа. По его словам, памятник был возведён в 1965 году и имеет статус объекта республиканского значения.

Ранее Life.ru уже писал о планах властей Артика перенести этот мемориал. Тогда депутат армянского парламента Мгер Мелконян утверждал, что решение готовится без общественных обсуждений, хотя ранее городские власти заверяли, что демонтировать памятник не собираются.