Москвичи проголосовали за сохранение памятника Пушкину на прежнем месте

Памятник Александру Пушкину предложили оставить там, где он стоит сейчас, — на Пушкинской площади. За это высказалось большинство участников тестового голосования, о чём говорится на сайте мэра и правительства Москвы.

По итогам опроса горожане поддержали именно вариант с сохранением монумента на прежнем месте.

«Большинство горожан выразили мнение, что нужно оставить памятник Александру Пушкину на прежнем месте, на Пушкинской площади», — сказано в сообщении.

Старт тестирования был дан в 08:00 по московскому времени. Приём электронных бюллетеней завершился в 14:00, а на принятие финального решения и сам волеизъявление отводился один час — крайним сроком считалось 14:15. Участникам предстояло высказаться по вопросу возвращения монумента Александру Пушкину на Тверской бульвар. К голосованию допускались совершеннолетние жители столицы с постоянной пропиской в Москве и верифицированным аккаунтом на mos.ru.

А ранее сообщалось, что в Курске предстоящей осенью появится монумент, воздвигнутый в честь боевых заслуг, которые объединили российских и корейских воинов. Глава Минобороны Андрей Белоусов сообщил об этом на торжественном приёме в ознаменование годовщины освобождения Кореи, назвав установку памятника важным шагом для упрочения исторических уз и боевого братства.