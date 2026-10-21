В Молдавии неизвестные сорвали барельеф с памятника советским солдатам

Неизвестные повредили памятник советским военнослужащим в городе Бельцы на севере Молдавии. Вандалы сорвали с мемориала барельеф с изображением солдата. Об этом сообщил руководитель Координационного совета российских соотечественников Алексей Петрович в своём телеграм-канале.

«Неизвестные сорвали барельеф с изображением советского воина с памятного знака. Это уже второй случай вандализма воинских памятников в городе Бельцы», — написал общественник.

Инцидент произошёл возле Дома офицеров во втором по численности населения городе республики. По словам Петровича, памятники, посвящённые советским военнослужащим, уже становились объектами вандализма в Бельцах.

Обстоятельства повреждения мемориала пока неизвестны. Информация о личностях причастных и возможном расследовании происшествия не поступала.

По различным оценкам, в рядах Красной армии воевали около 400 тысяч уроженцев Молдавии. Примерно 50 тысяч из них получили государственные награды, а 20 человек удостоились звания Героя Советского Союза. Ежегодно 9 мая жители республики приходят к воинским мемориалам, чтобы почтить память погибших.