В Варшаве вандалы разбили памятные плиты на могилах советских воинов

В Варшаве неизвестные осквернили мемориальное кладбище советских воинов, разбив памятные доски с именами погибших красноармейцев. Повреждения обнаружили на двух братских могилах. Посольство России в Польше выразило решительный протест и потребовало найти виновных.

Как сообщили в дипломатическом представительстве, акт вандализма выявили во время мониторинга состояния советских воинских захоронений. Речь идёт о мемориальном кладбище на улице Жвирки и Вигуры в польской столице.

Неизвестные повредили памятные плиты, установленные на двух братских могилах. На них были указаны имена солдат Красной армии, погибших в годы Второй мировой войны. Обстоятельства происшествия и личности причастных пока не установлены.

В российском посольстве напомнили, что кладбище внесено в официальный каталог захоронений советских военнослужащих, военнопленных и гражданских лиц, погибших в Польше во время войны. Справочник был подготовлен в 2003 году при участии российских ведомств и польских организаций по охране исторической памяти.

Дипломаты также обратили внимание на соглашение между Россией и Польшей от 22 февраля 1994 года. Документ обязывает обе стороны обеспечивать сохранность воинских захоронений, надгробий, памятников и других мемориальных сооружений, а также поддерживать их в надлежащем состоянии.

В связи с произошедшим посольство направило обращения в Министерство иностранных дел Польши, Министерство культуры и национального наследия и главе Мазовецкого воеводства. Российская сторона потребовала восстановить повреждённые плиты, установить и наказать виновных, а также принять меры для предотвращения подобных случаев.

Ранее Life.ru сообщал об осквернении кладбища советских воинов в польском Гданьске. В марте 2026 года неизвестные нанесли на мемориал, где похоронены более трёх тысяч советских военнослужащих, надписи и символику, прославляющие украинских нацистов. Российское посольство тогда также потребовало устранить последствия вандализма и привлечь виновных к ответственности.