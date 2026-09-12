Посольство РФ в Польше: В Бытоме снесли обелиск на кладбище советских воинов
Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Miasto Bytom
В польском Бытоме снесли обелиск в виде часовни на кладбище советских воинов. По сообщению российского посольства, дипломатов о демонтаже не уведомили.
На кладбище захоронены более шести тысяч солдат и офицеров Красной армии, освобождавших Польшу в годы Великой Отечественной войны, указали в дипмиссии.
Обелиск уже подвергался изменениям. В 2010 году по распоряжению местного мэра с него сняли герб СССР и красную звезду. Теперь монумент демонтировали полностью.
«Польша грубо нарушает взятые на себя обязательства, проистекающие из двусторонних документов», — говорится в заявлении.
Дипломаты назвали происходящее «кощунственной войной с памятниками». По оценке посольства, действия польских властей направлены на фальсификацию истории и стирание памяти о подвиге красноармейцев.
Ранее Life.ru писал, что Владимир Мединский ответил на требование Японии снести памятник в Хабаровске, посвящённый победе СССР над японским милитаризмом. Недовольство Токио вызвала фигура советского воина, разбивающего прикладом пограничный столб с императорской хризантемой. Помощник президента России заявил, что Японии не следует диктовать странам-победительницам, какие монументы устанавливать на своей территории, и призвал помнить уроки истории.
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* Организация признана экстремистской и запрещена на территории РФ.