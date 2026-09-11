«Историю не стереть»: Мединский запретил Токио указывать победителю из-за «‎хризантемы раздора»

Помощник президента России Владимир Мединский отреагировал на требование Японии демонтировать памятник в Хабаровске с хризантемой, посвящённый победе СССР над милитаристской Японией. По словам Мединского, российская сторона не должна отказываться от исторической памяти из-за позиции других государств. Он подчеркнул, что события прошлого должны оцениваться на основе фактов.

«Японии не стоит указывать победителям во Второй мировой войне, какие памятники им устанавливать на своей территории и что изображать на них. Стоило бы промолчать. Помнить уроки истории», — пишет Мединский.

Памятник открыли в Хабаровске 4 сентября. 15-метровая бронзовая скульптура посвящена победе СССР над Японией и завершению Второй мировой войны. На монументе изображён советский воин, который прикладом винтовки разбивает пограничный столб с хризантемой — символом императорской Японии. Премьер-министр Санаэ Такаити заявила, что Токио требует убрать монумент. Она назвала такую композицию неприемлемой. На заявления Токио также отреагировали в МИД России и Кремле. Представитель МИД Мария Захарова заявила, что Москва не будет учитывать подобные требования, а пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что Россия помнит о японском милитаризме и победе над ним.